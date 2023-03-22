Навів ракетний удар по школі в Краматорську. СБУ викрила чергового ворожого агента

Служба безпеки в Краматорську затримала зрадника, який коригував російський ракетний удар по місцевій школі.

Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, ворожий інформатор збирав розвіддані про локації українських сил та коригував російські обстріли соціальних установ у Донецькій області.

«СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську 5 березня цього року. Крім того, він розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясували в СБУ, кураторів зловмисника особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ.

«Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання. Поплічником загарбників виявився працівник заводу у Краматорську», — вказано у повідомленні.

Відомо, що російська спецслужба завербувала чоловіка до співпраці на початку березня 2023 року. Зібрану розвідінформацію він надсилав «зв’язковому» агенту.

Правоохоронці під час обшуків виявили у затриманого мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Слідство триває.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.