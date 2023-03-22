Бій Усика з Ф’юрі не відбудеться 29 квітня

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик не зможе провести поєдинок проти Тайсона Ф’юрі 29 квітня. Британець так і не погодився на цей поєдинок.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас заявив, що Усик більше не має надій об’єднати титули в бою з Ф’юрі і зосередився на протистояннях з обов’язковими претендентами.

«Тільки що поговорив по телефону з Егісом Клімасом. Він каже, що команда Усика припиняє спроби влаштувати бій з Ф’юрі 29 квітня і тепер буде виконувати свої обов’язки перед обов’язковими претендентами. Незалежно від того, на які компроміси йшов Усик, від нього вимагали ще більше», — сказав Клімас.

Нагадаємо, об’єднавчий бій між Усиком і Ф’юрі мав відбутися 29 квітня у Лондоні, але сторони так і не змогли узгодити умови і підписати контракт на бій.

Раніше повідомлялося, що Усик погодився на всі умови Ф’юрі, щоб цей бій відбувся, але британець почав висувати нові вимоги.

Очікується, що тепер наступний свій бій Олександр Усик проведе проти регулярного чемпіона WBA Даніеля Дюбуа. Він є першим у черзі обов’язковим претендентом на бій з українцем.

Нагадаємо, 11 березня чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі домовились про проведення об’єднавчого бою за титули.

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