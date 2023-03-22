Естонія вже підготувала близько 600 українських військових — голова Міноборони

Естонія станом на зараз провела навчання для близько 600 українських солдатів, ще дві великі тренувальні місії тривають.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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За його словами, одна з місій проходить у межах тренувальної місії Європейського Союзу, а інша є суто естонською, однак у ній також беруть участь багато європейських країн.

“Крім того, готуємо медиків, снайперів. Існує потреба у навчанні, так само як і існує потреба в обладнанні та амуніції”, — додав голова оборонного відомства Естонії Ханно Певкур.

Раніше, 14 листопада 2022 року, у Євросоюзі запустили тренувальну місію для українців. В рамках місії планують підготувати до 15 тисяч українських військовослужбовців.