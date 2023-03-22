Укроборонпром відвантажив першу партію 122-мм снарядів, виготовлених за кордоном

Збройні сили вже отримали першу партію артилерійських 122-мм снарядів, що були виготовлені ДК “Укроборонпром” у співпраці з країною НАТО.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Замовленню Міноборони передували заводські випробування, на яких ДК підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряда: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряда», – йдеться в повідомленні.
Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни і танкового 125-мм снаряда, що виготовляється за вітчизняною технологією із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.
Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 «Гвоздика» (максимальна дальність ураження – 15200 м).
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