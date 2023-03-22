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Україна домовилася з МВФ про нову програму на понад 15 мільярдів доларів

22.03.2023

Представники Міжнародного валютного фонду і української влади досягли домовленості на рівні персоналу про затвердження програми розширеного фінансування (EFF) для нашої країни на суму понад $15 мільярдів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Хвиля”.

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“Команда МВФ досягла домовленості на рівні персоналу з українською владою щодо чотирирічної програми за підтримки МВФ обсягом 11,6 мільярда SDR (приблизно $15,6 мільярда), або 577% квоти України”, – зазначають у Фонді.

При цьому уточнюється, що остаточне рішення має схвалити Виконавча рада МВФ. Її засідання ради з цього питання очікується найближчими тижнями.

Як підкреслюють у Фонді, це відображає його послідовну прихильність у підтримці України. Очікується, що новий пакет допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів нашої держави протягом терміну дії програми.

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