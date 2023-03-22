В Україні запустили виробництво потужних зерновозів

Завод Спецтехніки Техкомплект запустив серійне виробництво зерновозів AGRiLine на базі азійських шасі SITRAK C7H.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба виробника.

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Як стало відомо, це спільний проєкт виробника з компаніями Група компаній Техноторг та Agsolco Ukraine.

Кузови для цієї моделі шасі можуть мати, залежно від конфігурації, об`єм 30 або 32 кубометри. Допустима згідно українського законодавства щодо перевезень збіжжя вантажопідйомність – до 20 т.

«Першу модель з кузовом 30 куб.м на базі SITRAK виготовлено для клієнтів «Техноторг». Згодом покажемо зерновоз і з більшим об’ємом кузова для перевезення зернових та олійних культур», – повідомили на підприємстві.

Зазначимо, шасі SITRAK C7H комплектується сучасним 10,5-літровим дизельним двигуном МС 11 потужністю 440 кінських сил. Двигун стандарту Євро-5 працює спільно із механічною трансмісією 12+2. Кабіна – 2-місна, зі спальним місцем.