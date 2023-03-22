«Укроборонпром» відвантажив першу партію 122-мм снарядів, виготовлених за кордоном (фото)

«Укроборонпром» разом із країною НАТО налагодив виробництво артилерійських 122-мм снарядів за кордоном. Одну партію вже відвантажили для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба державного концерну.

Снаряд калібру 122 мм українська артилерія використовує під час роботи з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження — 15 400 м) та САУ 2С1 «Гвоздика» (15 200 м).

Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляють за українською технологією на закордонних потужностях за участі фахівців із України.

Перед замовленням Міноборони були заводські випробування, на яких «Укроборонпром» підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду:

міцність корпусу при пострілі;

стійкість спорядження;

максимальна дальність стрільби;

перевірка купчастості при стрільбі;

повнота розриву снаряду.

«Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного «радянського» зразку», — додали в «Укроборонпромі».

Окрім снарядів, концерн працює над безпілотником дальністю 1000 км. Розроблена модель частково складається з деталей іноземного виробництва, але розробку програмного забезпечення, збирання і технічне обслуговування дронів проводять українські фахівці.

Нагадаємо, раніше «Укроборонпром» розгорнув виробництво покращених осколкових мін за кордоном.

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