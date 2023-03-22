Зеленського просять створити Національний Пантеон Героїв України на Аскольдовій могилі

Напередодні на сайті Офісу президента зʼявилася петиція з пропозицією створити меморіальний комплекс Національний Пантеон Героїв України на території парку Аскольдова Могила у Києві.

Ініціативу зареєструвала військова ЗСУ та керівниця медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова.

На території Аскольдової могили вшановані герої Крут, Небесної сотні, битв за Донецький аеропорт, Дебальцеве, Іловайськ. Також тут похований полеглий Герой України, командир спецпідрозділу «Вовки Да Вінчі» Дмитро Коцюбайло.

За її ідеєю, у Пантеоні мають відбуватися почесні поховання та встановлюватися памʼятні обʼєкти для увічнення видатних історичних діячів України. Також Михайлова пропонує перепоховати в Пантеоні Степана Бандеру, Євгена Коновальця, Симона Петлюру, Павла Скоропадського, які поховані за межами України.

«Сьогодні держава займається створенням Національного військового меморіального кладовища. Це дуже важливий і потрібний для України проєкт, на якому ми не маємо зупинятись. Нам потрібен наш «Арлінгтон» як вічна пам’ять, що без війська немає України. І нам потрібен Пантеон як місце сили і єднання довкола визначних борців за нашу незалежність», — наголосила Аліна Михайлова.

За один день петицію зібрала понад 11 тис. голосів. Для того щоб звернення розглянув президент, воно має набрати щонайменше 25 тис.голосів.

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