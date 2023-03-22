Кохання по-українськи: Майкола Вайнер, CHINO, GRYBUU випустили кліп на спільний трек «Не буди» 

Яскраве та щасливе, коротке та несподіване, чи таке, що лишає сліди на все життя — щодня кохання інше. І без нього, такого різного, хоч і іноді складного — нікуди. Тому Майкола, CHINO та Grybuu випустили спільну композицію «Не буди» – трек-роздум про глибокі та сильні почуття між людьми.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистів.

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Кожна частина треку та відео поєднані, щоб символізувати це розмаїття та емоційність: «Я закохався у Софі, коли побачив її і зразу зрозумів, що вона нам потрібна для кліпу!» — поділився Майкола про пошук танцівниці для зйомок.

«Не буди» з перших бітів занурює слухачів у тремкість почуття: адже коли ти знаходиш ту саму людину, хочеться провести з нею усе життя і бути разом до останнього подиху. Хоч і не завжди так складається.

«Для мене мій куплет про аб’юзивні стосунки з дівчиною, яка зверхньо відносилась до свого партнера і залишила сліди, які хлопець пам‘ятатиме до кінця своїх днів. Натомість хтось інший, почувши трек, відчує інші емоції», — розповів Grybuu про написання куплету.

«Над цією роботою працювало тріо, яке, напевно, ніхто і ніколи не очікував почути. Ми не були в одній тусовці, ніхто й не сподівався, що в мене буде з ними фіт. І ми зробили круту роботу зі смаком та стилем», — додав Майкола.

І так і вийшло: разом Майкола, CHINO, Grybuu та Софі створили відеороботу, де сучасні біти переплітаються зі старовинними орнаментами витинанок та скіфською символікою. Вдивляйтеся уважніше, з кожним переглядом ви помічатимете більше неочікуваних деталей.

І, головне, кохайте: міцно, назавжди і взаємно. А трек «Не буди» стане відображенням ваших почуттів.