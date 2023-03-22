У ДТЕК оцінили прямі витрати від пошкодження обладнання через атаки

Прямі витрати від пошкодження обладнання генеруючих об’єктів ДТЕК російськими обстрілами сягнули майже 6 млрд грн.

Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначають, що за останні пів року лише теплоелектростанції компанії обстріляли 29 разів, руйнувань зазнали понад 1 тис. одиниць обладнання.

У ДТЕК наголошують, що з такими руйнуваннями входити у наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж у поточний.

«В цих умовах, для того, щоб краще підготуватися до наступного опалювального сезону, окрім відновлювальних робіт, компанія завчасно розпочала планові ремонти енергоблоків ТЕС. Вже до кінця місяця планується завершити перший ремонт. Всього у 2023 році ДТЕК Енерго планує відремонтувати 28 енергоблоків на своїх теплоелектростанціях», — повідомляють у компанії.

Додають, що допомогти відновити об’єкти могла б єдина програма відновлення української енергетики, зокрема, і теплової генерації, яка б консолідувала міжнародну й державну підтримку, можливості для кредитування зі сторони міжнародних фінансових інституцій.

«Скорішому відновленню об’єктів сприяло би також погашення боргів за роботу генерації на балансуючому ринку. Лише перед нами ці борги складають понад 2,2 млрд грн», — розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

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