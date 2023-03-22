UAnimals з українським брендом запустили мерч, щоб зібрати на будівництво домівок для безпритульних

UAnimals створили лімітовану колекцію худі та футболок разом з українським брендом одягу Morning Star, щоб зібрати на будівництво домівок для безпритульних тварин.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.
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Проєкт «Твоє худі – їхня домівка» має на меті зібрати 500 тисяч гривень для будівництва домівок на прифронтових територіях. 30% від вартості кожної речі передаватимуть на благодійність.
Замовити продукції можна за посиланням.
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