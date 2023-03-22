Україна отримала від ЄС з початку року €4,5 мільярда допомоги

З початку року загальний обсяг прямої бюджетної допомоги від ЄС Україні сягає 4,5 млрд євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: Від початку повномасштабної війни знешкоджено понад 400 тисяч ворожих снарядів

«Від початку 2023 року, загальний обсяг прямої бюджетної допомоги від ЄС сягає 4,5 млрд євро. Вдячний колегам із Європейського Союзу за послідовну та системну підтримку України. Макрофінансова допомога — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він нагадав, що сьогодні, 21 березня Україна отримала 1,5 млрд євро в межах масштабної Програми макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС. Зазначене фінансування є другим траншем пільгової кредитної програми на 2023 рік, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року.

Наступні транші масштабної програми МФД Україна отримуватиме протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов. З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 11,7 млрд євро макрофінансової допомоги.