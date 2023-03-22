З Брюсселя до України виїхали ще 12 «швидких» від благодійників

У Брюсселі бельгійська благодійна організація BEforUkraine відправила до України черговий автомобільний «конвой» з 12 машин швидкої допомоги, які рятуватимуть життя українців в умовах російської військової агресії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ми розпочнемо наш шлях цього ранку (п’ятниця, 17 березня – ред.), та будемо вести ці машини два дні до кордону. У неділю перетнемо кордон та доставимо їх до Львова. Там у понеділок відбудеться невелика церемонія… А наступний конвой буде відправлений до України вже за місяць. Адже ми розуміємо, наскільки важливою є ця допомога для України», – розповів Укрінформу Патрік Вандервліт (Patrick Vandervliet), голова благодійної організації BEforUkraine.

Він зауважив, що це суто волонтерська організація, яка не має жодного фіксованого фінансування – це «просто група людей», які вирішили зробити щось корисне для України.

12 автомобілів, серед яких 10 обладнаних машин швидкої допомоги та ще два мінівени, що пристосовані для перевезення людей на ношах, під зав’язку завантажені корисним майном для України, включаючи комп’ютери, принтери, медичні рюкзаки із наборами для першої допомоги в польових умовах.

Склад транспортного конвою, вже восьмого з початку російського вторгнення в Україну, а також вміст його вантажу, були сформовані за запитами української сторони, у тісній взаємодії з Посольством України в Бельгії.

Відповідаючи на запитання щодо мотивів такого вчинку, Вандервліт не став шукати складні формули: «Я хочу, щоб мої діти та онуки жили у кращому світі».

Ще два волонтери, Грета Рай та Марк Ривал, прибули з Німеччини, відповідно, з Дюссельдорфа та з Мюнхена, де представляють адвокатську компанію JonsDay. У цій згадці назви немає жодної реклами – лише вдячність, оскільки адвокати цієї фірми, у взаємодії із BEforUkraine, закупили значну частину автомобілів, що вже прямують до України.

«Ми зовсім не хвилюємося, що дорога буде складною. Це набагато легше за те, через що зараз доводиться проходити українцям. Наша компанія закупила ці «швидкі», як благодійний внесок, і ми доставимо їх до кордонів України», – сказав Ривал.

«Ми просто хотіли щось зробити, щоб допомогти. Це найкращий шлях – використати ті ресурси, які маємо, щоб привезти ці автомобілі в Україну», – додала Рай.

«Сьогодні ми отримали від громадської організації BEforUkraine 12 швидких, за що дуже вдячні. Вони вже виїжджають до України, і будуть направлені у військові частини, до шпиталів і лікарень у Харківській, Миколаївській, Одеській областях, а також у Києві. Ці «швидкі» рятуватимуть життя як українським захисникам, так і цивільному населенню», – розповіла Укрінформу Наталія Аношина, Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгія та у Великому Герцогстві Люксембург.

Український дипломат зауважила, що це не перший подібний благодійний «конвой», який європейські волонтери відправляють до України з Брюсселя. З початку російської агресії проти України небайдужі громадяни Бельгії, Німеччини, Франції та інших європейських країн доставили до України вже 62 подібні автомобілі швидкої допомоги.