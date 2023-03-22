Норвезька рада у справах біженців надасть фінансову допомогу релокованим підприємствам

Міністерство економіки України підписало Меморандум про взаєморозуміння з Норвезькою радою у справах біженців щодо надання фінансової допомоги релокованим підприємствам.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Через військову агресію росії проти України бізнес змушений був релокуватись з регіонів, де ведуться активні бойові дії, в більш безпечні. На сьогодні за підтримки держави релоковано 800 підприємств, 80% з яких вже працюють на новому місці. Підписаний Меморандум про взаєморозуміння з Норвезькою радою у справах біженців дозволить надати додаткову допомогу, зокрема фінансову, таким підприємствам, щоб вони могли швидше адаптуватись та наростити виробничі потужності в нових регіонах”, – сказала перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

Меморандум передбачає, що Мінекономіки надасть Норвезькій раді у справах біженців (NRC) інформацію щодо релокованих суб’єктів господарювання, після чого NRC самостійно відбере підприємства для надання фінансової та інших видів допомоги. Серед першочергових критеріїв відбору – підприємство переміщено до Львівської або Тернопільської областей, має чіткі бізнес-ідеї та потенціал для створення робочих місць, особливо серед молоді, жінок та осіб з інвалідністю.

У межах цього Меморандуму NRC планує надавати пряму допомогу мікро-, малим та середнім підприємствам впродовж 12 місяців.

Як повідомлялось, урядова програма релокації підприємств реалізується Міністерством економіки України спільно з обласними держадміністраціями, а також Укрзалізницею та Укрпоштою. Підприємство, яке прийняло рішення релокуватись з небезпечних регіонів, може отримати пакет державної підтримки, що включає в себе наступні опції: підбір місця розташування для потужностей підприємства; допомога з перевезенням на нову локацію; сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників; підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту. Завдяки програмі релокації вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) – незалежна, гуманітарна, неприбуткова, неурядова організація, яка надає допомогу, захист та довгострокові рішення для біженців та внутрішньо переміщених осіб по всьому світу. NRC присутня в Україні з 2014 року та у 2022 році підтримала більш як 500 тис. осіб їжею, житлом, водою, покращенням санітарних умов, грошовою та правовою допомогою. У лютому 2022 року NRC значно розширила свою діяльність з відкриттям офісів у Львові, Дніпрі, Тернополі, Одесі, Харкові та скоро у Миколаєві. Наразі представництво NRC в Україні надає підтримку вимушеним переселенцям та людям, які постраждали від війни.