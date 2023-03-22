Шведські волонтери передали штурмовій бригаді «Лють» спеціалізовані авто з потужними генераторами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Пересувне обладнання для бойового підрозділу презентували представники благодійного фонду «Шведський центр допомоги» спільно з громадською організацію «Рух змін». Благодійний фонд передав два спецавтомобілі з вмонтованими генераторами потужністю 225 кВт бійцям штурмової бригади, яка невдовзі розпочне виконання бойових завдань», – йдеться в повідомленні.

Виконувач обов’язків заступника голови Національної поліції України Геннадій Федорюк подякував благодійникам за передану спецтехніку.

«Ваша допомога прискорює процес формування і забезпечення підрозділу. Це важливо не тільки окремо для штурмової бригади, але й в цілому для обороноздатності нашої країни та подальшої відсічі збройної агресії рф», – сказав він.

Заступник командира штурмової бригади «Лють» Роман Поліщук наголосив на важливості такої допомоги для бойового підрозділу, який оперативно змінює місце дислокації та потребує забезпечення живленням.

Як повідомлялося, з 24 лютого Швеція системно підтримує Україну. Вартість лише гуманітарної і цивільної допомоги з початку великої війни становить 379 млн євро. Серед стратегічно важливого – засоби для налагодження транспортного сполучення на деокупованих територіях.