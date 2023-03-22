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Закарпаття отримало гуманітарну допомогу від американських партнерів

22.03.2023

Закарпаття отримало 224 обігрівачів, одяг та продукти харчування від американських партнерів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської обласної державної адміністрації.

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Вантаж доставили в БО “Берегівська районна Мальтійська служба допомоги”. Допомогу спрямують у центри розміщення вимушених переселенців та заклади освіти не лише Закарпаття, а й в інші регіони України.

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