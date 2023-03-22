Церковний календар на квітень 2023 року: головні свята

У квітні 2023 на вірян чекають великі церковні свята — Благовіщення, Вербна неділя і Великдень.

Chas News публікує актуальний церковний календар та перелік свят на квітень 2023 року.

Головні церковні свята у квітні 2023 року

7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.

9 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму).

10 квітня — Великий понеділок. Перший день Страсного тижня.

13 квітня — Великий (Чистий) четвер. Таємна вечеря.

14 квітня — Велика (Страсна) пятниця. Розп’яття Христа.

15 квітня — Велика (Лазарева) субота. Останній день передвеликоднього посту.

16 квітня — Великдень.

25 квітня — Радониця.

Православний церковний календар на квітень 2023 року по днях

1 квітня — день пам’яті мучеників Хрисанфа і Дарії.

2 квітня — день пам’яті преподобних Сергія, Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.

3 квітня — преподобного Якова, святих Кирила і Фоми Царгородських.

4 квітня — священномученика Василя, пресвітера Анкірського, преподобного Ісаакія, мучениці Дросиди.

5 квітня — преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199-ти учнів Його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського.

6 квітня — Передсвяття Благовіщення Пресвятої Богородиці, преподобного Захарія Печерського, постника.

7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.

8 квітня — Собор Архангела Гавриїла, Лазарева субота.

9 квітня — Вхід Господній в Єрусалим, Вербна неділя, мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла та Феодосії.

10 квітня — преподобного Іларіона Нового.

11 квітня — мучеників Марка та Кирила, преподобного Івана, святителя Євстратія.

12 квітня — преподобного Іода, святого Софронія, апостола Сосфена.

13 квітня — Чистий Четвер, священномучеників Іпатія, Авди та Веніаміна.

14 квітня — Страсна п’ятниця, день пам’яті преподобної Марії Єгипетської.

15 квітня — Велика субота, день пам’яті преподобного Тита, Чудотворця.

16 квітня — Великдень Христовий, Світла Христова Неділя, ікони Божої Матері «Нев’янучий Цвіт», преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійского.

17 квітня — преподобного Йосипа Піснописця, преподобних Георгія і Зосима.

18 квітня — мучеників Агафопода, диякона, преподобних Марка та Платона.

19 квітня — архієпископа Євтихія і мученика Єремія.

20 квітня — преподобних Георгія та Даниїла.

21 квітня — день пам’яті Апостолів від 70-ти Іродіона.

22 квітня — преподобномученика Вадима.

23 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.

24 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.

25 квітня — преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.

26 квітня — день пам’яті священномученика Артемона.

27 квітня — святого Мартина, сповідника, Папи Римського.

28 квітня — день пам’яті Апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших.

29 квітня — день пам’яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси.

30 квітня — священномученика Симеона, єпископа Перського, преподобного Акакія.

Церковні пости у квітні 2023 року

На квітень у 2023 році припадає частина Великого посту. Він почався 27 лютого і триває до Великодня, який цього року святкуватимуть 16 квітня.

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