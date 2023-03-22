Церковний календар на квітень 2023 року: головні свята

У квітні 2023 на вірян чекають великі церковні свята — Благовіщення, Вербна неділя і Великдень.
Chas News публікує актуальний церковний календар та перелік свят на квітень 2023 року.
Головні церковні свята у квітні 2023 року
- 7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- 9 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму).
- 10 квітня — Великий понеділок. Перший день Страсного тижня.
- 13 квітня — Великий (Чистий) четвер. Таємна вечеря.
- 14 квітня — Велика (Страсна) пятниця. Розп’яття Христа.
- 15 квітня — Велика (Лазарева) субота. Останній день передвеликоднього посту.
- 16 квітня — Великдень.
- 25 квітня — Радониця.
Православний церковний календар на квітень 2023 року по днях
1 квітня — день пам’яті мучеників Хрисанфа і Дарії.
2 квітня — день пам’яті преподобних Сергія, Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.
3 квітня — преподобного Якова, святих Кирила і Фоми Царгородських.
4 квітня — священномученика Василя, пресвітера Анкірського, преподобного Ісаакія, мучениці Дросиди.
5 квітня — преподобномученика Никона Сицилійського, єпископа, і 199-ти учнів Його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського.
6 квітня — Передсвяття Благовіщення Пресвятої Богородиці, преподобного Захарія Печерського, постника.
7 квітня — Благовіщення Пресвятої Богородиці.
8 квітня — Собор Архангела Гавриїла, Лазарева субота.
9 квітня — Вхід Господній в Єрусалим, Вербна неділя, мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла та Феодосії.
10 квітня — преподобного Іларіона Нового.
11 квітня — мучеників Марка та Кирила, преподобного Івана, святителя Євстратія.
12 квітня — преподобного Іода, святого Софронія, апостола Сосфена.
13 квітня — Чистий Четвер, священномучеників Іпатія, Авди та Веніаміна.
14 квітня — Страсна п’ятниця, день пам’яті преподобної Марії Єгипетської.
15 квітня — Велика субота, день пам’яті преподобного Тита, Чудотворця.
16 квітня — Великдень Христовий, Світла Христова Неділя, ікони Божої Матері «Нев’янучий Цвіт», преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійского.
17 квітня — преподобного Йосипа Піснописця, преподобних Георгія і Зосима.
18 квітня — мучеників Агафопода, диякона, преподобних Марка та Платона.
19 квітня — архієпископа Євтихія і мученика Єремія.
20 квітня — преподобних Георгія та Даниїла.
21 квітня — день пам’яті Апостолів від 70-ти Іродіона.
22 квітня — преподобномученика Вадима.
23 квітня — мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.
24 квітня — священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.
25 квітня — преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.
26 квітня — день пам’яті священномученика Артемона.
27 квітня — святого Мартина, сповідника, Папи Римського.
28 квітня — день пам’яті Апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Василини, Анастасії та інших.
29 квітня — день пам’яті мучениць Агапії, Ірини, Хіонії, Галини та Василиси.
30 квітня — священномученика Симеона, єпископа Перського, преподобного Акакія.
Церковні пости у квітні 2023 року
На квітень у 2023 році припадає частина Великого посту. Він почався 27 лютого і триває до Великодня, який цього року святкуватимуть 16 квітня.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.