У Повітряних Силах розповіли, чим окупанти атакували житловий квартал у Запоріжжі

Попередньо, росіяни поцілили у девʼятиповерхівки в Запоріжжі з реактивної артилерії.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він наголосив, що наразі Запоріжжя — це прифронтове місто, тому загроза обстрілів міста з РСЗВ висока.

За словами Ігната, ймовірніше окупанти поцілили у будинок з реактивна система залпового вогню далекої дії «Торнадо С».

«Це — реактивна артилерія, вона летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання секунди фактично. Якщо є у наших Сил оборони можливість оповістити, що буде працювати реактивна чи ствольна артилерія, то це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, немає розвідданих, то можуть бути отакі от терористичні атаки ворога, які не вперше здійснюються по житлових кварталах міст», — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, 22 березня окупанти влучили у житловий квартал у Запоріжжі та пошкодили дві багатоповерхівки. Наразі відомо про одного загиблого, ще 25 людей поранені.

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