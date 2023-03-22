Як працюватиме громадський транспорт Києва з 26 березня: графік

Із 26 березня громадський транспорт у Києві працюватиме на годину довше.

Про це повідомили у Telegram-каналі КМДА.

Так, транспорт курсуватиме за наступним графіком:

метрополітен — із 06:00 до 23:00;

наземний транспорт — із 05:30 до 23:30;

фунікулер — із 07:00 до 22:00.

У КМДА додали, що актуальний розклад маршрутів можна переглянути на сайтах КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен». Також нагадали, що рух транспорту онлайн можна переглядати у застосунку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в столиці з 26 березня скоротять комендантську годину. Вона починатиметься на годину пізніше і триватиме з 00:00 до 5:00. Крім транспорту, довше працюватимуть і торговельні центри та ресторани.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.