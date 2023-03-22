Атака дронів на Київщину: кількість загиблих у Ржищеві зросла до семи (фото)

Унаслідок нічної атаки дронів по гуртожиткам та навчальному закладу у Ржищеві на Київщині загинуло семеро осіб.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Також він зазначив, що дев’ятеро людей травмовані травмованих, серед постраждалих одна дитина.

У ДСНС повідомляли, що від ворожої атаки у місті зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерховий гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Там сталася пожежа, її ліквідували о 6:50.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня росіяни завдали масованого удару по Україні дронами. 16 із 21 запущеного БПЛА знищили українські захисники. Крім Київщини, атакували і об’єкт інфраструктури на Житомирщині.

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