Магнітні бурі у квітні: коли відбуватимуться, які дні будуть небезпечними

Дослідники розповіли, коли слід очікувати на магнітні бурі у квітні 2023 року.

Відповідний прогноз опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Високі рівні геомагнітної активності очікуються 1-2 квітня та 10-11 квітня. Нестабільні рівні прогнозують на 3-4 квітня, 12 квітня та 14-15 квітня.

Решта днів будуть спокійними в плані геомагнітної активності. Зазначимо, що прогноз NOAA на момент публікації новини охоплював період до 15 квітня.

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