ФСБ в Криму спіткнулося об свій же фейк

ФСБ створили фейк про фейк, спростували його та видалили спростування. Історія одного фейку від Матриці Свободи.

Виявивши у себе “раптовий” витік інформації до СБУ, про підготовку ФСБ терактів у Криму, “великі стратеги” вирішили зіграти на випередження та спробувати згодувати українським ЗМІ фальшиві документи, щоб дискредитувати Україну та підловити на “фейках”.

Але компетентні українські журналісти швидко розкусили підробку. Тоді ФСБшники вдалися до Фотошопу, щоб створити фальшиві скріни з відомих українських ЗМІ та почали активно розповсюджувати їх в інтернеті.

Однак, як і все в росії, пішло не за планом. Давно видресовані кримські чиновники завзято кинулися спростовувати “українські фейки”.

Коли ж з’ясувалося, що спростовують власні фейки, почалася кампанія зачистки спростування. Але інтернет все пам’ятає.

Таким чином ФСБшники залишилися без доказів і продовжують боротися з витоками інформації, використовуючи всі доступні їм методи, у тому числі й безглузді.