Окупанти змінили тактику ракетних ударів — розвідка

Росія переорієнтувала напрямки нанесення ракетних ударів. Цілями можуть стати військові об’єкти.

Про це інтерв’ю РБК-Україна Вадим Скібіцький, розповів заступник начальника ГУР Міноборони України.

За його словами, через ефективну роботу сил ППО загарбникам не вдалося зруйнувати українську енергетику. Тому, вони можуть цілити у військові об’єкти, скупчення військ та системи логістики українських угруповань.

«Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Влучили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі, ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що перебуває в пунктах дислокації», — зауважив Скібіцький.

Представник ГУР додав, що окупанти намагатимуться знищити критичні елементи інфраструктури, які необхідні для ведення бойових дій, зокрема нафтобазах.

Водночас Скібіцький зазначив, що об’єкти енергетики продовжують залишиться цілями росіян. Також мішенями можуть стати гідротехнічні та очисні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та шляхи постачання озброєння із Заходу.

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