Страсний тиждень 2023: значення кожного дня та традиції

Страсний тиждень — це останній тиждень Великого посту, який у 2023 році триває з 27 лютого по 15 квітня. Він має особливе значення для християн, адже присвячений споминам про останні дні земного життя Спасителя.

Коли Страсний тиждень 2023 в Україні

У 2023 році Великий піст у православних християн розпочався 27 лютого і триватиме до 15 квітня. Католики постяться з 22 лютого по 6 квітня.

Страсний тиждень є останніми днями посту перед Великоднем. Для православних він триватиме в період з 10 по 15 квітня, а для католиків — з 2 по 7 квітня.

Дні Страсного тижня

Кожен день Страсного тижня має особливий сенс і називається Великим. В цей період у храмах проходять урочисті служби та підготовку до Великодня.

Великий понеділок (10 квітня). У цей день віряни згадують патріарха Йосифа, якого брати продали в Єгипет, і сказали батькові, що його розірвали звірі. Йосип став прообразом страждаючого Спасителя. У перший день Страсного тижня починають виготовляти освячене миро, яке застосовують для помазання після хрещення. У понеділок також прийнято прибирати і мити будинок, готуючись до Великодня.

Великий вівторок (11 квітня). На другий день Страсної седьмиці віряни згадують, як Ісус викрив фарисеїв і книжників, його притчі про Страшний суд і кінець світу. Також християни завершують дрібні домашні справи та готують до Великодня житло, вбрання, скатертини та святкові рушники.

Велика середа (12 квітня). Віруюючі вважають, що саме в цей день Юда зрадив Христа за 30 срібняків. У середу християни йдуть до церкви та славлять там Марію Магдалину. У храмах останній раз читають молитву з поклонами і сповідуються. Вдома віряни готують яйця для фарбування писанок.

Великий (Чистий) четвер (13 квітня). Цей день вважається вчиненням першого таїнства причастя, коли під час Тайної вечері Ісус дав апостолам хліб і вино. У храмах проходить особлива служба «Дванадцяти пристрасних Євангелій», де віруючі згадують про страждання Христа. У цей день люди також відвідують храм і причащаються. Вдома починають фарбувати писанки та пекти паски, а дітям прийнято купувати обновки.

Велика (Страсна) п’ятниця (14 квітня). Найскорботніший день Страсного тижня. Вважається, що в п’ятницю Ісуса Христа розіп’яли на Голгофі. У храмах з вівтаря виносять плащаницю — зображення Христа, що лежить у гробі. Кожен може підійти та поцілувати її. Це день суворого посту, їсти можна лише після того, як полотно винесуть.

Велика (Лазарева) субота (15 квітня). В останній день Страсного тижня віряни згадують диво воскресіння Ісусом праведного Лазаря. У цей день закінчують фарбувати яйця і збирати великодній кошик. Ввечері проводять Святу літургію, після якої оголошують благу звістку про Воскресіння Христове. Великий піст закінчується.

Страсний тиждень — що не можна робити

Страсний тиждень завершує Великий піст перед Великоднем, тому в цей період діють найсуворіші заборони:

не можна порушувати піст і веселитися;

не можна сваритися, кричати, скандалити;

не можна займатися важкою фізичною працею;

не можна святкувати весілля та дні народження;

не можна відмовляти будь-кому в допомозі;

не можна поминати померлих родичів;

не можна проводити хрещення.

Що можна і не можна їсти у Страсний тиждень

В останні дні перед Великоднем християни повинні дотримуватись суворих обмежень у їжі. Священники радять вживати тільки продукти рослинного походження. Монастирський устав передбачає меню з печеної картоплі та інших овочів. Але вірянам рекомендують орієнтуватись на стан свого здоров’я при виборі харчування.

Загалом церква закликає утримуватись від м’ясних та рибних страв, яєць, молока, вершкового масла та інших молочних продуктів.

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