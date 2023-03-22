Парад планет у березні 2023: коли дивитись і як побачити усі п’ять небесних тіл

Наприкінці березня 2023 року нас очікує на Землі можна буде спостерігати рідкісне астрономічне явище — парад планет. В одну лінію вишукуються одразу п’ять небесних тіл.

Сhas News розповідає, де і як дивитися парад планет у березні 2023.

Коли буде березневий парад планет 2023

Парад планет можна буде спостерігати 28 березня 2023 року Після заходу Сонця. В одну лінію візуально вишукуються Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.

Явище, коли одразу п’ять планет утворюють пряму лінію — рідкісне. Воно відбувається раз на кілька років. Зокрема, подібний парад з п’яти планет спостерігався у 2022, 2020 та 2016 роках. Минулого року мешканці північної півкулі Землі могли спостерігати за вирівнюванням Меркурія, Венери, Марса, Юпітера та Сатурна.

Що таке парад планет

Строго кажучи, в науці не існує терміна «парад планет». Красива назва описує явище, коли у певний момент на Землі на одній ділянці неба кілька планет візуально для спостерігачів вишикуються в пряму лінію.

Саме візуально, адже насправді планети Сонячної системи не можуть утворити ідеально пряму лінію, оскільки рухаються по різних орбітах у різних площинах у тривимірному просторі.

Як побачити парад планет 2023

Спостерігати парад планет потрібно в місці, де небо не закрите висотними спорудами або деревами. Адже дві з п’яти планет розташуються близько до лінії горизонту.

Також, щоб побачити усі п’ять небесних тіл, що стануть у лінію, потрібно озброїтись потужним біноклем, а краще телескопом.

Зліва направо по діагоналі вниз планети розташуються так (див. ілюстрацію):

Марс відбиватиме червоним високо на південному заході неба неподалік Місяця.

відбиватиме червоним високо на південному заході неба неподалік Місяця. Уран доведеться виглядати у бінокль або телескоп. Ця планета буде на небі трохи вище і лівіше Венери.

доведеться виглядати у бінокль або телескоп. Ця планета буде на небі трохи вище і лівіше Венери. Венеру знайти простіше за інших — це буде найяскравіша планета на небі.

знайти простіше за інших — це буде найяскравіша планета на небі. Юпітер і Меркурій висітимуть поруч один з одним майже біля горизонту. Їх можна буде спостерігати менше години, після чого вони підуть за горизонт.

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