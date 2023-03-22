23 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 23 березня

Сьогодні відзначають Всесвітній метеорологічний день.

В Пакистані відзначають День Пакистану.

В Болівії — День моря.

В Південноафриканській республіці — День сім’ї.

В Азербайджані — День Міністерства екології та День природних ресурсів.

А Угорщина та Польща відзначають День угорсько-польської дружби.

Яке релігійне свято 23 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучеників Кодрата Нікомідійського, Саторіна, Руфіна та інших. Вони постраждали під час гонінь імператорів Декія (249—251) та Валеріана (253—259).

День ангела 23 березня

Іменини в цей день святкують Віктор, Галина, Анастасія, Леонід, Денис, Ніка, Федора, Василина, Купріян.

Які історичні події стались 23 березня

1324 — Папа Римський Іван XXII відлучив від церкви німецького імператора Людовика Баварського.

1534 — Папа Римський Климент VII оголосив, що одруження короля Англії Генріха VIII з Катериною Арагонською залишається чинним і церква не дасть королю розлучення. На той час Генріх VIII вже розлучився з Катериною і одружився з Анною Болейн. Зв’язки між англіканською церквою та Ватиканом припинились.

1568 — Катерина Медичі і Карл IX Валуа уклали мирний трактат, закінчилась друга французька релігійна війна.

1857 — у Нью-Йорку підприємець і винахідник Еліша Отіс провів публічні випробування першого в світі безпечного пасажирського ліфту в п’ятиповерховому універмазі.

1876 — російський електротехнік і винахідник Павло Яблочков запатентував електричну лампочку.

1891 — у Великій Британії вперше використали сітка для футбольних воріт.

1906 — в Російській імперії дозволили вільне переселення селян.

1919 — у Мілані Беніто Муссоліні провів установчі збори нової політичної партії «Італійський союз боротьби» і прийняв титул дуче.

1933 — в Німеччині ухвалили закон «Про ліквідацію тяжкого становища народу і держави». Адольф Гітлер отримав надзвичайні повноваження диктатора.

1935 — президент США Франклін Рузвельт підписав Конституцію Філіппін. Республіка Філіппіни отримала статус автономії у складі США

1950 — засновано Всесвітню метеорологічну організацію.

1956 — за новою конституцією Пакистан перестав бути британським домініоном, він проголошений ісламською республікою з федеративним устроєм.

1966 — у Римі вперше за 400 років відбулася офіційна зустріч Папи Римського й архієпископа Кентерберійського.

1983 — президент США Рональд Рейган проголосив «Стратегічну оборонну ініціативу» у «холодній війні» з СРСР.

1990 — у відповідь на рішення про вихід Литовської РСР з СРСР до Вільнюса ввели радянські танки.

2001 — орбітальна станція «Мир» затоплена у Тихому океані.

2021 — аварія контейнеровозу Ever Given викликала блокування Суецького каналу на шість днів. Збитки склали $9,6 млрд в день.

Хто народився 23 березня

1749 — П’єр Лаплас, французький астроном, математик.

1785 — Ян Голий, словацький поет.

1826 — Людвіг Мінкус, австрійський композитор.

1881 — Роже дю Ґар, французький письменник, лауреат Нобелівської премії 1937 року.

1910 — Акіро Куросава, японський кінорежисер.

1912 — Вернер фон Браун, німецький і американський конструктор, засновник ракетобудування.

1926 — Арчіл Ґоміашвілі, радянський актор театру та кіно.

1931 — Віктор Корчной, радянський і швейцарський шахіст.

1943 — Джордж Бенсон , американський джазовий музикант.

1956 — Жозе Мануел Баррозу, португальський політик, голова Європейської Комісії.

1968 — Деймон Алберн, англійський музикант, лідер гурту Blur, співзасновник Gorillaz.

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