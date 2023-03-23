Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 23 березня

а минулу добу українські військові знищили близько 660 окупантів, 13 танків та 19 артилерійських систем.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 23 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 168150 (+660) осіб ліквідовано,
- танків — 3570 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 6898 (+11) од,
- артилерійських систем — 2608 (+19) од,
- РСЗВ — 511 (+2) од,
- засоби ППО — 273 (+1) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2203 (+20),
- крилаті ракети — 909 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5452 (+18) од,
- спеціальна техніка — 273 (+3).
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