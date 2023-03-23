Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 23 березня

23.03.2023

а минулу добу українські військові знищили близько 660 окупантів, 13 танків та 19 артилерійських систем.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 23 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 168150 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків — 3570 (+13) од,
  • бойових броньованих машин — 6898 (+11) од,
  • артилерійських систем — 2608 (+19) од,
  • РСЗВ — 511 (+2) од,
  • засоби ППО — 273 (+1) од,
  • літаків — 305 (+0) од,
  • гелікоптерів — 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2203 (+20),
  • крилаті ракети — 909 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5452 (+18) од,
  • спеціальна техніка — 273 (+3).

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