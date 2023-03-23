Росіяни сповільнили наступ на Бахмут, але активізувалася біля Авдіївки — ISW

Окупанти дещо сповільнили темпи операції навколо Бахмута, але можуть розпочати наступ на нових напрямках.

Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни ISW.

Аналітики зазначають, що 21 і 22 березня війська рф дещо просунулись на півдні Бахмута, а Силам оборони вдалося контратакувати на південно-західних і північно-західних околицях міста.

22 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що наступальний потенціал рф біля Бахмута знижується, кількість зіткнень останніми днями зменшилась. Водночас речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявляє, що для окупантів залишається пріоритетним взяття міста, але вони можуть розпочати наступ і на інших напрямках.

Зараз загарбники активізувались навколо Авдіївки та намагаються її оточити. Аналітики вважають, що не виключено, що окупанти зроблять це за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу навколо Вугледара.

У звіті повідомляють, що військові рф 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії, яких мали перекинути у район Вугледара, зараз на Авдіївському напрямку. Так, ймовірніше наступ навколо Авдіївки для окупантів у пріоритеті.

«Російські війська можуть розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, швидше за все, не принесуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації», — додали в ISW.

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