У ГУР назвали кількість «Шахедів», які залишились у росіян

У росіян залишилось близько 200 дронів Shahed-136, які вони отримали від Ірану на початку 2023-го та наприкінці минулого року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР Міноборони.

Він зауважив, що окупанти почали використовувати іранські БПЛА не так масово. Ця економія підтверджує те, що наразі росіяни не мають великого запасу.

За словами Скібіцького, росіяни використали близько 800 одиниць дронів із 1750, які вони мали отримати за контрактом.

«Шахеди» вони отримують партіями 250-300 штук…Проте ми знаємо, що вони будуть намагатися налагодити своє виробництво цих дронів», — зазначив представник ГУР.

Скібіцький розповів, що головна проблема для росіян у виробництві БПЛА — це саме комплектуючі, яких вони не мають через санкції.

«Безпілотник — це доволі проста річ у виробництві. Тут головне навіть не стільки виробництво, скільки комплектуючі — оптика, мікросхеми, чіпи, елементи живлення та інше. І якщо ми та наші партнери знаємо, як здійснюється поставка цих компонентів, то Росії буде складно отримувати їх у великій кількості. Хіба що в обхід санкцій, контрабандою, через треті країни» — додав Скібіцький.

Раніше у розвідці повідомляли, що окупанти змінили тактику ракетних ударів. Обстріли об’єктів енергетики для росіян більше не в пріоритеті.

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