«Як під Києвом та на Харківщині»: окупанти видихаються у Бахмуті, скоро ми цим скористаємося — Сирський

Росіяни зазнають значних втрат при спробі взяти Бахмут на Донеччині. Незабаром українські військові цим скористаються.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, окупанти не шкодують ні живої сили, ні техніки для окупації міста.

«Основними силами рф на цьому напрямку є представники пвк «вагнер». Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом», — розповів Сирський.

Він додав, що під безперервним вогнем ворожої артилерії та авіації українські воїни демонструють надлюдську стійкість. Зокрема, це підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад.

Раніше аналітики ISW повідомили, що росіяни сповільнили наступ на Бахмут, але активізувалася біля Авдіївки.

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