Україні потрібно 411 мільярдів доларів на відновлення

Світовий банк збільшив свою оцінку потреб України у коштах на відновлення та реконструкцію щонайменше до 411 мільярдів доларів.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.

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Така цифра – це 2,6 прогнозованих ВВП України на 2022 рік.

Оцінка СБ також виявила, що вторгнення підштовхнуло 7,1 мільйона людей до бідності та відкинуло назад 15 років прогресу в розвитку.

У вересні торік Світовий банк зробив свій перший прогноз у 349 мільярдів доларів, заснований на збитках перших трьох місяців війни.

За даними Світового банку, збитки не зросли настільки, наскільки можна було очікувати після перших трьох місяців, через кілька факторів. Серед них: найбільша інтенсивність бойових дій залишається обмежена районами, які вже зазнали значних руйнувань; деякі потреби країни вже були задоволені урядом за міжнародної підтримки; а також здатність уряду підтримувати безперебійне надання основних послуг.