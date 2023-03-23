Вибух газу в багатоповерхівці у Кропивницькому: що відомо (фото)

Уранці 23 березня у Кропивницькому під час повітряної тривоги стався потужний вибух. Причина — витік газу у багатоповерхівц.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Вибух стався близько 9.30 у будинку по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2.

Через це постраждав один з власників квартири, чоловіка госпіталізували.

Вибух зруйнував міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, також пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир.

Попередньо, несучі конструкції вціліли.

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