Зеленський підписав закон 7198 про компенсацію за зруйноване житло: як отримати відшкодування

Президент підписав закон № 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення майна через бойові дії.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

Згідно із законопроєктом отримати компенсацію зможуть:

власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових і дачних будинків;

замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків;

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності;

їхні спадкоємці.

Для того, щоб отримати компенсацію за пошкоджене та знищене житло потрібнно:

подати заявку на компенсацію через «Дію», ЦНАП, нотаріуса або орган соцзахисту;

отримати рішення комісії й житловий сертифікат з сумою компенсації через «Дію»;

обрати житло на ринку нерухомості у будь-якому регіоні або інвестувати у будівництво.

Сертифікат можна використати впродовж п’яти років. Якщо вартість житла перевищує суму сертифікату, то доведеться доплатити.

Зараз Уряд розробляє алгоритм компенсації. Головним джерелом відшкодування коштів планують зробити заарештовані активи рф, репарації, надходження допомоги партнерів та міжнародних фінансових організацій.

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