«Ще 22 цілі»: бійці СБУ показали, як знищують окупантів на сході (відео)

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ з групи «Білі вовки» продовжують атакувати росіян на східних рубежах.
Відео роботи бійців показали у пресслужбі СБУ.
За п’ять днів спецпризначенці знищили:
- 14 танків
- Чотири БМП
- Два бліндажі з піхотою окупантів
- спецмашину для розмінування
- склад з боєприпасами
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