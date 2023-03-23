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«Ще 22 цілі»: бійці СБУ показали, як знищують окупантів на сході (відео)

23.03.2023

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ з групи «Білі вовки» продовжують атакувати росіян на східних рубежах.

Відео роботи бійців показали у пресслужбі СБУ.

За п’ять днів спецпризначенці знищили:

  • 14 танків
  • Чотири БМП
  • Два бліндажі з піхотою окупантів
  • спецмашину для розмінування
  • склад з боєприпасами

Раніше Chas News зібрав заяви політиків та думки військових експертів щодо того, коли і на якому напрямку почнеться звільнення українських територій.

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