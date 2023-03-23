Снаряди зі збідненим ураном: як вони працюють і яку небезпеку становлять

21 березня заступниця міністра оборони Британії заявила, що країна разом з танками Challenger 2 планує надати Україні бронебійні снаряди, які містять збіднений уран.

У росії на новину про постачання таких снарядів відреагували істерикою. Путін пригрозив «відреагувати», а російські міністри звинуватили Британію в ескалації і «порушенні міжнародного гуманітарного права».

Також пропагандистські ЗМІ прирівняли боєприпаси до ядерної зброї та заявили, що їх використання завдасть серйозної шкоди людям та перетворить схід України на непридатну для життя територію.

Chas News розповідає, навіщо у снарядах збіднений уран і чи мають такі боєприпаси щось спільне з ядерно зброєю.

Що таке збіднений уран і навіщо він у снарядах

Збіднений уран — залишки, які утворюються під час виробництва ядерного палива. Так, зовнішнє випромінення від збідненого урану на 40% менше від того, що дає природний уран.

Головна особливість збідненого урану — його висока щільність та твердість. Саме тому його використовують у виготовленні боєприпасів та броні військової техніки, зокрема, він є у танках Abrams. Водночас таке озброєння не має жодного стосунку до ядерної зброї чи «брудних» бомб, як про це говорять у кремлі.

Журналісти порталу Defence24 зазначають, що ймовірніше йдеться про передачу Україні снарядів APFSDS, які виробляють у Британії та США. У них збіднений уран є лише в осерді.

Особливості снарядів зі збідненим ураном на полі бою

Такі боєприпаси забезпечують високу бронебійну дію і їхня єдина мета — спричиняти суттєві руйнування при влучанні у ціль. Вони здатні вражати техніку незалежно від ступеня захисту, пробивати фортифікаційні споруди, укріплені обʼєкти та навіть бункери.

У яких країнах використовують боєприпаси зі збідненим ураном

Через свою ефективність снаряди зі збідненим ураном є на озброєнні багатьох армій світу. Серед них — США, Британія, Німеччина, Ізраїль Франція і росія.

З 1980-х років у СРСР снаряди зі збідненим ураном використовували у гарматах 2А46М-4 танків сімейства Т-80 та гарматах 2А46М-5 танків Т-90А і Т-90М. Зараз у рф також виготовляють боєприпаси «Свинець-1» з осердям зі збідненого урану та танкові боєприпаси із його використанням «Вант».

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що наразі підтверджених даних про використання росіянами таких снарядів в Україні немає. Але українські військові захоплювали їх в окупантів у якості трофеїв.

Чи небезпечні снаряди зі збідненим ураном для населення

У конвенціях ООН використання боєприпасів зі збідненим ураном під час бойових дій не заборонене. Під час влучання таких снарядів ніякої ядерної реакції немає, випромінюються альфа-частинки, які не мають достатньо енергії, щоб пройти через шкіру. Так, доза радіації настільки мала, що не становить небезпеки.

Під час використання таких боєприпасів в Югославії та Боснії розслідувачі ООН не виявили, що це будь-яким чином позначилося на довкіллі. Зокрема, вміст урану в ґрунті не перевищував допустимої норми. Також не побачили і зростання випадків онкологічних захворювань серед населення. Крім того, мале випромінення уранових снарядів не становить особливих загроз зараження і для солдатів противника, загроза буде лише при влучанні уламків.