У росії на території Ярославського моторного заводу спалахнула пожежа

У четвер, 23 березня, у російському Ярославлі загорілася будівля на території Моторного заводу, пов’язаному з військово-промисловим комплексом.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на МНС росії.

Наразі відомо, що рятувальники евакуювали сімох осіб. Жерт немає. Пожежники встановлюють причину займання.

Варто зазначити, що Ярославський завод є одним з найбільших російських підприємств з виробництва дизельних двигунів, зчеплень та коробок передач. Зокрема, підприємство виготовляє деталі для російської віськової техніки.

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