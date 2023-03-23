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У росії на території Ярославського моторного заводу спалахнула пожежа

23.03.2023

У четвер, 23 березня, у російському Ярославлі загорілася будівля на території Моторного заводу, пов’язаному з військово-промисловим комплексом. 

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на МНС росії.

Наразі відомо, що рятувальники евакуювали сімох осіб. Жерт немає. Пожежники встановлюють причину займання.

Варто зазначити, що Ярославський завод є одним з найбільших російських підприємств з виробництва дизельних двигунів, зчеплень та коробок передач. Зокрема, підприємство виготовляє деталі для російської віськової техніки. 

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