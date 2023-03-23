На Львівщині під час сортування картоплі виявили застарілий боєприпас

Напередодні у селі Чуква на Львівщині під час сортування картоплі у виробничому цеху виявили застарілий боєприпас.

Про це повідомляє ДСНС Львівщини.

Фахівці, приїхавши на місце, ідентифікували небезпечну знахідку як ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни.

Цього ж дня піротехніки безпечно знищили боєприпас.

Рятувальники нагадують, що у разі виявлення боєприпасів або речей, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно негайно повідомити про знахідку до Службу порятунку «101».

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