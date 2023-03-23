У восьми областях СБУ ліквідувала 14 схем для нелегального виїзду за кордон (фото)

Служба безпеки України заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. Про підозру повідомили 34 організаторам схем.

Вони пропонували військовозобов’язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» становила від $2 до $13,5 тис. Сума залежала від регіону проживання «клієнта» і терміновості втечі.

У Запоріжжі схема працювала через оформлення інвалідності для чоловіків призовного віку. Серед підозрюваних — лікар місцевої приватної клініки і троє його спільників.

На Вінниччині викрили п’ятьох жителів обласного центру, які фальсифікували довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та інші документи. Для цього використовували підроблені печатки і штампи різних держустанов та приватних організацій.

У Дніпрі затримали трьох мешканців міста, які допомагали ухилянтам отримати фальшиві медичні довідки щодо непридатності до військової служби.

У Кіровоградській області представники місцевих благодійних фондів пропонували військовозобов’язаним виїхати в ЄС «під маскою» водіїв гуманітарних перевезень. Для цього зловмисники вносили недостовірні відомості до електронної системи «Шлях».

Ще 10 фактів переправлення ухилянтів за кордон викрили співробітники військової контррозвідки СБУ. Ці схеми діяли у Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала три схеми ухилення від мобілізації.

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