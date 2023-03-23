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У громадах Рівненщини за підтримки Швеції розгорнуть модульні будинки каркасного типу

23.03.2023

Сім модульних будиночків каркасного типу буде розгорнуто у Сарненській громаді Рівненської області за підтримки Шведського агентства з питань цивільних ситуацій MSB.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Отримали ми їх завдяки співпраці Рівненської міської ради та Шведського агентства з питань цивільних ситуацій MSB. До слова, будиночки такого типу вже встановлено у Рівному в кількох районах міста”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в будинках передбачено усе, що потрібно для комфортного тимчасового перебування: розкладні ліжка, ковдри, подушки, постільна білизна, обігрівач. Також передбачено ізоляцію стін та підлоги мінеральною ватою, наявні матеріали для монтажу електропроводки та освітлення.

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