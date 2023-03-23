У Реєстрі пошкодженого та знищеного майна – вже понад 344 тисячі повідомлень

Станом на 20 березня до Реєстру пошкодженого та знищеного майна надійшло 344 360 повідомлень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Так, станом на 20 березня до Реєстру було подано 344 360 інформаційних повідомлень про пошкоджене майно.

З них через мобільний застосунок надійшло 324 374 повідомлень, через портал – 7 387. ЦНАПи опрацювали 12 577 повідомлень. Ще 22 заяви були оформлені нотаріусами.