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У Реєстрі пошкодженого та знищеного майна – вже понад 344 тисячі повідомлень

23.03.2023

Станом на 20 березня до Реєстру пошкодженого та знищеного майна надійшло 344 360 повідомлень.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Так, станом на 20 березня до Реєстру було подано 344 360 інформаційних повідомлень про пошкоджене майно.

З них через мобільний застосунок надійшло 324 374 повідомлень, через портал – 7 387. ЦНАПи опрацювали 12 577 повідомлень. Ще 22 заяви були оформлені нотаріусами.

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