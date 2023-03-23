У Гостомелі переробили 15 тисяч тонн будівельного сміття — використають для відновлення міста

Французька компанія Neo-Eco в межах проєкту відновлення житлових будинків у Гостомелі Київської області демонтувала 4 зруйновані об’єкти, а також переробила 15 тисяч будівельного сміття на нові матеріали для відновлення інфраструктури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«20 січня ми почали демонтаж першої з чотирьох будівель. Проводилось сортування використаних будівельних матеріалів: 10% матеріалів було відправлено на утилізацію до спеціалізованих і сертифікованих компаній, тому що вони були із вмістом шкідливих елементів або не підлягали повторному використанню. Решту 90% ми переробили прямо на місці», – йдеться в повідомленні.

Уточняється, що до руйнувань будинки містили в собі 50 000 тонн твердих матеріалів, частина з яких вигоріла внаслідок воєнних дій. За попередніми оцінками спеціалістів, Neo-Eco вдалось переробити близько 15 000 тонн будівельного сміття на нові будівельні матеріали.

«Зазвичай матеріали, утворені в результаті демонтажу, зокрема і токсичні, не утилізують належним чином та вивозять на звалище, створюючи екологічну катастрофу. Ми хочемо, щоб пілотний проєкт у Гостомелі став прикладом того, як можна екологічно та економічно ефективно використовувати більшість матеріалів повторно», – наголосили в компанії.

У Neo-Eco додали, що фахівці вже завершили розробку другого етапу проєкту – ескізний, та переходять до узгоджувальної стадії проєктування. У червні 2023 року планується безпосередньо початок будівництва нових будинків.