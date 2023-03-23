Словаччина передала Україні перші чотири винищувачів МіГ-29

Уряд Словаччини передав Україні перші чотири винищувачів МіГ-29. Вони вже покинули словацьку територію.

Про це повідомив Ярослав Надь, міністр оборони.

Він зазначив, що переліт виконували українські пілоти за домовленістю з Військово-повітряними силами Словаччини.

Інші літаки передадуть найближчими тижнями. З міркувань безпеки анонсувати ці поставки не будуть.

Нагадаємо, 17 березня словацький уряд схвалив передачу 13 винищувачів МіГ-29 Україні, які ЗСУ використовуватимуть для захисту та забезпечення протиповітряної оборони.

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