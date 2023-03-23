До кінця року ДТЕК відремонтує 28 енергоблоків ТЕС

ДТЕК розпочав ремонти енергоблоків ТЕС і до кінця року планує відремонтувати 28 таких об’єктів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Щоб завчасно підготуватись до наступної зими, ми вже почали планові ремонти енергоблоків ТЕС. До кінця місяця маємо завершити перший ремонт, а загалом до кінця року плануємо відремонтувати 28 енергоблоків ТЕС», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей опалювальний сезон став для енергосистеми України найбільшим викликом за весь час її роботи. Лише за останні пів року теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом 29 разів.
«Через масштаб руйнувань входити в наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж в цей, але енергетики зроблять все можливе, щоб Україна була готова до майбутньої зими», – додали у компанії.
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