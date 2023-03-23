До кінця року ДТЕК відремонтує 28 енергоблоків ТЕС

ДТЕК розпочав ремонти енергоблоків ТЕС і до кінця року планує відремонтувати 28 таких об’єктів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: UAnimals з українським брендом запустили мерч, щоб зібрати на будівництво домівок для безпритульних

«Щоб завчасно підготуватись до наступної зими, ми вже почали планові ремонти енергоблоків ТЕС. До кінця місяця маємо завершити перший ремонт, а загалом до кінця року плануємо відремонтувати 28 енергоблоків ТЕС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей опалювальний сезон став для енергосистеми України найбільшим викликом за весь час її роботи. Лише за останні пів року теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом 29 разів.

«Через масштаб руйнувань входити в наступний опалювальний сезон буде не легше, ніж в цей, але енергетики зроблять все можливе, щоб Україна була готова до майбутньої зими», – додали у компанії.