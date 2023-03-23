Естонія має можливість розширити співпрацю з Україною щодо відбудови

Естонія має можливість розширити співпрацю з Україною і доєднатись до Агентства відновлення та розвитку інфраструктури як в питаннях фінансування проєктів відбудови, так і в наданні експертизи з боку естонських фахівців.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Цього року можливостей для співпраці стане ще більше. Естонія може приєднатись до роботи Агентства як в питаннях фінансування проєктів відновлення, так і в наданні експертизи з боку естонських фахівців. Зі свого боку Агентство як імплементатор проєктів відбудови гарантує міжнародні стандарти управління, ефективне використання коштів, прозорість та підзвітність процедур», – наголосив очільник Агентства відновлення Мустафа Найєм.
Найєм уточнив, що минулого року Естонія стала однією з перших країн, що відгукнулася на запрошення України стати патроном відбудови постраждалих від бойових дій областей, та обрала шефство над Житомирщиною. У результаті в області реалізують два пілотні проєкти.
Зокрема, у місті Овруч завершується будівництво дитячого садочку. Відкриття закладу планується вже 1 червня. Це буде сучасний модульний садочок з бомбосховищем.
Також відбувається відбудова мосту через річку Ірша у місті Малин. Переправа зруйнована на початку березня минулого року у результаті авіаудару російської армії. Відсутність мосту значно ускладнює сполучення між двома частинами міста Малин.
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