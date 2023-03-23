В Україні з’явиться офіс Міжнародного кримінального суду

В Україні з’явиться представництво Міжнародного кримінального суду (МКС). Угоду про його відкриття у четвер, 23 березня підписав у Гаазі генпрокурор Андрій Костін. Також свій підпис у документі поставив секретар МКС Пітер Льюїс.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Костін наголосив, що підписання документа є черговим кроком до забезпечення відповідальності росії та її керівництва за злочини, вчинені проти України.

«Це лише початок, але вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ», — наголосив генпрокурор.

Український генпрокурор висловив сподівання на подальшу співпрацю з судом у Гаазі та Офісом прокурора МКС Каріма Хана у розслідуванні та переслідуванні злочинів рф проти України.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт володимира путіна.

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