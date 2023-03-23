У Києві з 1 квітня відновлює роботу станція метро «Гідропарк» — Кличко

У Києві з 1 квітня відновлює для пасажирів роботу станція метро «Гідропарк». Працюватиме поки що вестибюль № 1.

Про це повідомив Віталій Кличко, мер міста.

Кличко зазначив, що станція «Гідропарк» розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів, додав мер.

Повз станцію «Дніпро» поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки.

Нагадаємо, раніше мер Києва підтвердив, що у столиці з 26 березня скоротять комендантську годину. Вона починатиметься на годину пізніше і триватиме з 00:00 до 5:00.

У КМДА розповіли, як працюватиме громадський транспорт Києва після того, як у місті скоротять комендантську годину.

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