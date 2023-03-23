СБУ викрила компанію, яка постачала росії сировину для виготовлення лазерних прицілів (фото)

Служба безпеки України викрила керівництво українського підприємства з Одеси на співпраці з країною-агресором. Компанія продавала ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі рф.

Повідомляється, ці гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння. Українське підприємство — унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очистку інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території рф місцеві заводи дають лише 60% очистки.

Зазначається, що саме тому ворог намагався зберегти контроль за українською компанією. Для цього у 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами росії, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.

Сировину до рф вивозили через афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Саме ця фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до росії.

Під час обшуків на виробництві, в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів виявлено документи із доказами протиправної діяльності.

Керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та пособництво рф.

Раніше повідомлялось, що СБУ затримала у Житомирі колишнього військового, який передавав розвіддані «вагнерівцям».

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