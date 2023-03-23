Російські окупанти залишили місто Нова Каховка на Херсонщині — Генштаб

У середу, 22 березня усі підрозділи російської армії, які дислокувалися у Новій Каховці (Херсонська області), залишили місто.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 23 березня.

Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення — окупанти «конфісковували» у цивільних у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, одяг та мобільні телефони.

Також у низці населених пунктів окупованої лівобережної частини Херсонської області російські військові почали шукати громадян з проукраїнскою позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих людей, які проходили службу в правоохоронних органах України.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року під час контрнаступу на Півдні наші захисники звільнили Херсон. Місто було в окупації більше восьми місяців.

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