Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 24 березня

За минулу добу українські військові знищили близько 1020 окупантів, вісім артилерійських систем та 23 броньовики.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 24 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 169170 (+1020) осіб ліквідовано,

танків — 3574 (+4) од,

бойових броньованих машин — 6921 (+23) од,

артилерійських систем — 2616 (+8) од,

РСЗВ — 511 (+0) од,

засоби ППО — 276 (+3) од,

літаків — 305 (+0) од,

гелікоптерів — 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2208 (+5),

крилаті ракети — 911 (+2),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5464 (+12) од,

спеціальна техніка — 277 (+4).

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