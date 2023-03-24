Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 24 березня

За минулу добу українські військові знищили близько 1020 окупантів, вісім артилерійських систем та 23 броньовики.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 24 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 169170 (+1020) осіб ліквідовано,
- танків — 3574 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 6921 (+23) од,
- артилерійських систем — 2616 (+8) од,
- РСЗВ — 511 (+0) од,
- засоби ППО — 276 (+3) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2208 (+5),
- крилаті ракети — 911 (+2),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5464 (+12) од,
- спеціальна техніка — 277 (+4).
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