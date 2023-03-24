Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 24 березня

24.03.2023

За минулу добу українські військові знищили близько 1020 окупантів, вісім артилерійських систем та 23 броньовики.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 24 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 169170 (+1020) осіб ліквідовано,
  • танків — 3574 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 6921 (+23) од,
  • артилерійських систем — 2616 (+8) од,
  • РСЗВ — 511 (+0) од,
  • засоби ППО — 276 (+3) од,
  • літаків — 305 (+0) од,
  • гелікоптерів — 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2208 (+5),
  • крилаті ракети — 911 (+2),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5464 (+12) од,
  • спеціальна техніка — 277 (+4).

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