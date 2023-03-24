У Повітряних Силах розповіли про нічну атаку окупантів

У ніч проти 24 березня окупанти обстріляли Україну ракетами, керованими авіаційними бомбами та дронами-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

«Почалося все (обстріли — Прим. ред.) з вечора, коли противник атакував Одеську область», — зазначив Ігнат.

У Повітряному командуванні «Південь» повідомили про збиття двох керованих ракети Х-59 близько 21:30. Окупанти випустили їх з винищувачів Су-35.

Згодом росіяни обстріляли авіабомбами з півночі.

«Близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Таким чином понад 10 цих керованих бомб атакували об’єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями», — розповів речник.

Також під час атаки окупанти задіяли протилокаційну ракету Х-31.

Крім того, зафіксовано влучання в певні об’єкти дронів-камікадзе Shahed-136 на півночі та у Кривому Розі.

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